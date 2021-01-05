На Львовщине автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнего на тротуаре: фото
В Турке, что на Львовщине, 4 января произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Golf насмерть сбил 16-летнюю девушку на тротуаре. После этого его автомобиль врезался в стену.
Авария произошла около 23:30. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Водитель Volkswagen Golf, 26-летний местный житель, около 23:30 на улице Молодежной не справился с управлением.
- Мужчина выехал на тротуар, где сбил 16-летнюю девушку.
- После этого Volkswagen въехал в стену дома.
- Девушка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Она погибла на месте аварии.
Автомобиль насмерть сбил девушку и въехал в стену / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Правоохранители задержали водителя. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
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