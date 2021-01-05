В Турке, что на Львовщине, 4 января произошло смертельное ДТП – водитель Volkswagen Golf насмерть сбил 16-летнюю девушку на тротуаре. После этого его автомобиль врезался в стену.

Авария произошла около 23:30. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Водитель Volkswagen Golf, 26-летний местный житель, около 23:30 на улице Молодежной не справился с управлением.

Мужчина выехал на тротуар, где сбил 16-летнюю девушку.

После этого Volkswagen въехал в стену дома.

Девушка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Она погибла на месте аварии.



Автомобиль насмерть сбил девушку и въехал в стену / Фото полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Правоохранители задержали водителя. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.