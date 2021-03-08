В селе Тухля 8 марта случилось жуткое ДТП – автомобиль Skoda Oсtavia слетел с моста. Предварительно известно, что один человек погиб на месте ДТП, а еще 2 – травмировались.

Авария произошла около 13:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. К теме Погиб мужчина: суд освободил от наказания виновника жуткого ДТП возле Львова Водитель не справился с управлением Около 13:30 в селе Тухля, расположенном между поселком Славское и городом Сколе, автомобиль Skoda Oсtavia слетел с моста в реку Опир.

Вероятно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия.

Еще 2 человека травмировались. Медики отвезли их в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.

В полиции пока не сообщают деталей аварии.

Skoda Octavia слетела с моста / Фото "Типовий Львів"

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители / Фото "Типовий Львів"