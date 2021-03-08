На Львовщине автомобиль слетел с моста: есть погибший и травмированные – фото
В селе Тухля автомобиль слетел с моста / "Типовий Львів"
В селе Тухля 8 марта случилось жуткое ДТП – автомобиль Skoda Oсtavia слетел с моста. Предварительно известно, что один человек погиб на месте ДТП, а еще 2 – травмировались.
Источник:"Варта 1"
Авария произошла около 13:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Водитель не справился с управлением
- Около 13:30 в селе Тухля, расположенном между поселком Славское и городом Сколе, автомобиль Skoda Oсtavia слетел с моста в реку Опир.
- Вероятно, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
- В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия.
- Еще 2 человека травмировались. Медики отвезли их в больницу.
- Сейчас на месте ДТП работают правоохранители.
- В полиции пока не сообщают деталей аварии.
Skoda Octavia слетела с моста / Фото "Типовий Львів"
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители / Фото "Типовий Львів"
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