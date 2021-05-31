На Львовщине авто въехало в дом: четверо пострадавших

31 мая 2021 , 05:38
Читати новину українською

Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Во Львовской области в субботу, 29 мая, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате аварии пострадали четыре человека.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:40 в городе Мостиска на улице Галицкой.

Читайте также Лобовое столкновение автомобилей в Днепропетровской области: в ужасном ДТП погибли 4 человека

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110, житель города Мостиска 1993 года рождения, двигаясь по дороге в сторону города Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом,
говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Аварии и ДТП: последние новости

К теме Под Киевом столкнулись 6 грузовиков: среди них транспорт Нацгвардии – фото, видео

Автор: Олег Васьків