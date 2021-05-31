На Львовщине авто въехало в дом: четверо пострадавших

Во Львовской области в субботу, 29 мая, произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате аварии пострадали четыре человека.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:40 в городе Мостиска на улице Галицкой.

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Водитель автомобиля марки ВАЗ-2110, житель города Мостиска 1993 года рождения, двигаясь по дороге в сторону города Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Аварии и ДТП: последние новости

В Львове 27 мая водитель Mitsubishi сбил 2 мальчиков. В тот момент дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Школьников госпитализировали.

Львовский водитель 25 мая в 3 районах города разбил 5 автомобилей, среди которых был и Porcshe Panamera. После каждой ДТП он убегал.

В Буске 24 мая произошло сокрушительное ДТП. Авто ВАЗ-2105, за рулем которого был пьяный водитель, вылетело в кювет и перевернулось.

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