На Львовщине авто вылетело в кювет с заснеженной трассы: 23-летний водитель погиб – фото
В селе Плавье машина вылетела в кювет и водитель погиб / Полиция Львовщины
На Львовщине на трассе Киев-Чоп 18 января произошло смертельное ДТП-машина Audi вылетела в кювет и столкнулась с дорожным знаком. В результате аварии водитель погиб.
ДТП произошло около 1: 00 в селе Плавье Сколевского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила прессслужба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- На трассе Киев – Чоп в селе Плавье около 1:00 водитель автомобиля Audi, 23-летний местный житель, не справился с управлением.
- Его авто вылетело в кювет, столкнувшись с опорой дорожного знака.
- В результате аварии мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он скончался на месте аварии.
- Следователи открыли уголовное производство нарушение правил безопасности дорожного движения.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Авария произошла на трассе Киев-Чоп / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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