На Львовщине на трассе Киев-Чоп 18 января произошло смертельное ДТП-машина Audi вылетела в кювет и столкнулась с дорожным знаком. В результате аварии водитель погиб.

ДТП произошло около 1: 00 в селе Плавье Сколевского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила прессслужба полиции Львовщины. К теме Во Львове столкнулись ВАЗ и Mercedes: травмировались 4 человека – фото Как произошло ДТП На трассе Киев – Чоп в селе Плавье около 1:00 водитель автомобиля Audi, 23-летний местный житель, не справился с управлением.

Его авто вылетело в кювет, столкнувшись с опорой дорожного знака.

В результате аварии мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он скончался на месте аварии.

Следователи открыли уголовное производство нарушение правил безопасности дорожного движения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Авария произошла на трассе Киев-Чоп / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины