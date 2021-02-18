На Львовщине автобус с иностранцами вылетел в кювет: фото и подробности
В Раве-Русской автобус Львов–Вильнюс съехал в кювет / ГСЧС Львовской области
В Раве-Русской 17 февраля автобус сообщением Львов-Вильнюс съехал в кювет. В салоне находились 18 пассажиров. Водитель не мог самостоятельно выехать из снежной ловушки.
Источник:ГСЧС Львовской области
ДТП произошло около 18:19 на трассе Львов – Рава-Русская. Спасатели отбуксировали автобус.
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Как автобус съехал в кювет
- Около 18:19 в мчс поступило сообщение, что в Раве-Русской в результате сложных погодных условий автобус TEMSA сообщением Львов – Вильнюс съехал в кювет.
- К месту происшествия немедленно выехали мчсники.
- На момент прибытия спасателей в салоне автобуса находились 18 человек.
- Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автобус из сугроба.
- По информации ZAXID.NET автобус был на иностранной регистрации и ехал в Вильнюс. В салоне находились граждане разных стран.
Смотрите фото, как спасатели отбуксировали автобус / Фото ГСЧС Львовской области
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