В Раве-Русской 17 февраля автобус сообщением Львов-Вильнюс съехал в кювет. В салоне находились 18 пассажиров. Водитель не мог самостоятельно выехать из снежной ловушки.

ДТП произошло около 18:19 на трассе Львов – Рава-Русская. Спасатели отбуксировали автобус. Интересно В роддом – на вездеходе: на Львовщине спасатели помогли роженице – видео Как автобус съехал в кювет Около 18:19 в мчс поступило сообщение, что в Раве-Русской в результате сложных погодных условий автобус TEMSA сообщением Львов – Вильнюс съехал в кювет.

К месту происшествия немедленно выехали мчсники.

На момент прибытия спасателей в салоне автобуса находились 18 человек.

Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили автобус из сугроба.

По информации ZAXID.NET автобус был на иностранной регистрации и ехал в Вильнюс. В салоне находились граждане разных стран. Смотрите фото, как спасатели отбуксировали автобус / Фото ГСЧС Львовской области Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала