На Львовщине на трассе Киев – Чоп 17 декабря произошла ужасная авария – водитель микроавтобуса Volkswagen столкнулся с легковушкой Volkswagen Golf. В результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых были 2 детей.

ДТП произошло около 22:45 возле села Конюхив Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Водитель микроавтобуса Volkswagen, 34-летний житель Черновцов, на трассе Киев – Чоп обгонял машину, которая ехала впереди.

В автобусе в то время находились 7 человек.

На встречной полосе он столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. За рулем легковушки находился 47-летний житель Закарпатья.

В результате ДТП травмировались 10 человек – оба водителя, 22-летний пассажир Volkswagen Golf, 5 пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и 2 детей 2,5 и 4 года.

Всех пострадавших медики увезли в больницу. Сейчас врачи уточняют их диагнозы.



В результате ДТП пострадали 10 человек / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.