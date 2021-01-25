На Львовщине 25 января произошло ужасное ДТП с участием 3 автомобилей. В результате аварии автомобили розтощило полностью. Многие люди пострадали, а 2 – погибли.

Источник: Патрульная полиция Львовщины. Авария произошла около 16:15 в селе Дубина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. К теме Авто вылетело в кювет: в сокрушительной ДТП на Львовщине пострадали 8 человек – фото аварии Как произошла авария Около 16:15 в селе Дубина, что у города Сколе, на трассе Киев – Чоп произошло ужасное ДТП с участием 3 автомобилей.

По информации патрульной полиции Львовщины, в результате автотрощи погибли два человека.

Предварительно известно, что травмировались 4 человека.

Однако точное количество пострадавших и их диагнозы сейчас устанавливают правоохранители.

На этом участке трассы патрульные обеспечивают реверсивное движение транспорта.

Предварительно известно, что в аварии погибли 2 человека / Фото патрульной полиции Львовщины

Сейчас на месте аварии работают правоохранители / Фото патрульной полиции Львовщины Новость дополняется