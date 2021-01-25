На Львовщине произошла ужасная автокатастрофа: погибли 2 человека, много раненых – фото
На Львовщине столкнулись сразу 3 автомобиля / Патрульна поліція Львівщини
На Львовщине 25 января произошло ужасное ДТП с участием 3 автомобилей. В результате аварии автомобили розтощило полностью. Многие люди пострадали, а 2 – погибли.
Источник: Патрульная полиция Львовщины.
Авария произошла около 16:15 в селе Дубина. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
К теме Авто вылетело в кювет: в сокрушительной ДТП на Львовщине пострадали 8 человек – фото аварии
Как произошла авария
- Около 16:15 в селе Дубина, что у города Сколе, на трассе Киев – Чоп произошло ужасное ДТП с участием 3 автомобилей.
- По информации патрульной полиции Львовщины, в результате автотрощи погибли два человека.
- Предварительно известно, что травмировались 4 человека.
- Однако точное количество пострадавших и их диагнозы сейчас устанавливают правоохранители.
- На этом участке трассы патрульные обеспечивают реверсивное движение транспорта.
Предварительно известно, что в аварии погибли 2 человека / Фото патрульной полиции Львовщины
Сейчас на месте аварии работают правоохранители / Фото патрульной полиции Львовщины
Новость дополняется
Поделиться новостью