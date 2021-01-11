На Львовщине автомобиль насмерть сбил 22-летнего парня: фото
В Старосамборском районе Львовской области 8 января произошло смертельное ДТП – автомобиль КИА насмерть сбил 22-летнего пешехода. Парень скончался до приезда медиков на месте аварии.
Авария произошла около 21:30 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Водитель автомобиля КИА, 54-летний житель Пустомытовского района, около 21:30 на трассе Львов – Самбор – Ужгород в селе Бусовиско сбил 22-летнего пешехода.
- Парень в то время шел по обочине дороги в попутном направлении.
- В результате ДТП молодой человек получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он погиб на месте аварии.
Авария произошла около 21:30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Автомобиль КИА сбил 22-летнего парня на обочине / Фото полиции Львовщины
Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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