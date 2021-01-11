В Старосамборском районе Львовской области 8 января произошло смертельное ДТП – автомобиль КИА насмерть сбил 22-летнего пешехода. Парень скончался до приезда медиков на месте аварии.

Авария произошла около 21:30 на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Водитель автомобиля КИА, 54-летний житель Пустомытовского района, около 21:30 на трассе Львов – Самбор – Ужгород в селе Бусовиско сбил 22-летнего пешехода.

Парень в то время шел по обочине дороги в попутном направлении.

В результате ДТП молодой человек получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он погиб на месте аварии.



Авария произошла около 21:30 / Фото полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Автомобиль КИА сбил 22-летнего парня на обочине / Фото полиции Львовщины



Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Сейчас правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины