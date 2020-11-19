В селе Великие Глибовичи, что на Львовщине, 18 ноября насмерть сбили велосипедиста. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

ДТП произошло около 6 часов вечера. Велосипедиста сбил неизвестный водитель. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как сбили велосипедиста

Около 6 часов вечера неизвестный водитель сбил 45-летнего велосипедиста, жителя одного из сел Перемышлянского района.

Правоохранители пока не установили личности злоумышленника — он скрылся с места происшествия.

Велосипедист получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина погиб еще до приезда медиков.



Мужчину, который насмерть сбил велосипедиста, пока не нашли / Фото полиции Львовщины

Полиция ищет злоумышленника

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Полиция просит всех очевидцев происшествия сообщить известную им информацию. Сейчас правоохранители пытаются установить личность водителя-беглеца.