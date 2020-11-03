На Львовщине водитель Subaru врезался в дерево и погиб: фото
На Львовщине возле села Корчин 2 ноября водитель Subaru не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, – он погиб на месте ДТП.
Авария произошла в Радеховском районе на автодороге Броды – Червоноград около 10 часов вечера. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- Водитель Subaru Legacy не справился с управлением и съехал в кювет.
- Там автомобиль въехал в дерево.
- В результате ДТП 40-летний житель Червонограда получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Водитель погиб на месте аварии.
Мужчина не справился с управлением и въехал в дерево / Фото полиции Львовщины
Правоохранители расследуют причины ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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