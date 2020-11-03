На Львовщине возле села Корчин 2 ноября водитель Subaru не справился с управлением и въехал в дерево. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, – он погиб на месте ДТП.

Авария произошла в Радеховском районе на автодороге Броды – Червоноград около 10 часов вечера. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

Водитель Subaru Legacy не справился с управлением и съехал в кювет.

Там автомобиль въехал в дерево.

В результате ДТП 40-летний житель Червонограда получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Водитель погиб на месте аварии.



Мужчина не справился с управлением и въехал в дерево / Фото полиции Львовщины

Правоохранители расследуют причины ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.