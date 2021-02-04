На Львовщине 4 февраля на железнодорожном переезде столкнулись поезд и "ГАЗель". Водитель автомобиля сейчас находится в больнице. Его диагноз пока неизвестен.

Источник: полиция Львовщины

Авария произошла около 11:00 в селе Пятничаны Стрыйского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Как автомобиль столкнулся с поездом

Около 11:00 в селе Пятничаны водитель автомобиля "ГАЗель", 33-летний местный житель, проезжая железнодорожный переезд, столкнулся с пассажирским поездом.

В результате ДТП водитель получил травму. Медики отвезли его в больницу.

Диагноз мужчины пока уточняется.

На месте аварии работают следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.



Авария произошла около 11:00 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители ведут расследование

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Они решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы.



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины