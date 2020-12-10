На Львовщине белорусский грузовик насмерть сбил мужчину: фото
На Львовщине 9 декабря водитель грузовика "Ивеко" наехал на пешехода. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.
ДТП произошло около 17:30 на трассе Львов – Ковель. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как водитель грузовика сбил мужчину
- На трассе Львов – Ковель около 17:30 произошло смертельное ДТП.
- 36-летний водитель белорусского грузовика "Ивеко" сбил пешехода в одном из сел Сокальского района.
- 34-летний житель Сосновки получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он погиб на месте аварии.
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Авария произошла около 17:30 на трассе Львов – Ковель / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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