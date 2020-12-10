На Львовщине 9 декабря водитель грузовика "Ивеко" наехал на пешехода. Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

ДТП произошло около 17:30 на трассе Львов – Ковель. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как водитель грузовика сбил мужчину

На трассе Львов – Ковель около 17:30 произошло смертельное ДТП.

36-летний водитель белорусского грузовика "Ивеко" сбил пешехода в одном из сел Сокальского района.

34-летний житель Сосновки получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он погиб на месте аварии.

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.



Авария произошла около 17:30 на трассе Львов – Ковель / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины