В реке Шкло в Яворове 8 апреля водолазы нашли тело 78-летнего пенсионера. Мужчина вышел из дома 2 недели назад и находился в розыске как без вести пропавший.

Водолазов привлекли к поискам на запрос местной полиции. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти. Заметьте Во Львове спецназовец нашел пропавшего 12-летнего мальчика, гуляя с собакой: фото Тело пенсионера нашли через 2 недели после исчезновения Около 12:00 водолазы обнаружили тело 78-летнего мужчины при обследовании реки Шкло в Яворове.

В департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА сообщили, что признаков насильственной смерти на нем не было.

Погибшим оказался местный житель, который исчез 27 марта 2021 года.

Мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор связь с ним отсутствовала.

Правоохранители объявили пенсионера в розыск как без вести пропавшего.

Водолазов привлекли к поискам мужчины на запрос полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Смотрите фото, как водолазы обследовали реку / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области Обратите внимание! Во Львове 29 марта исчезла 19-летняя студентка Дарья Косенок. 30 марта ее тело с множественными ножевыми ранениями нашли в съемной квартире. Правоохранители взяли под стражу главного подозреваемого в убийстве девушки – ее парня.