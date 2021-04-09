Искали 2 недели: на Львовщине без вести пропавшего пенсионера нашли мертвым в реке
На Львовщине водолазы нашли тело пенсионера в реке / Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области
В реке Шкло в Яворове 8 апреля водолазы нашли тело 78-летнего пенсионера. Мужчина вышел из дома 2 недели назад и находился в розыске как без вести пропавший.
Водолазов привлекли к поискам на запрос местной полиции. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.
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Тело пенсионера нашли через 2 недели после исчезновения
- Около 12:00 водолазы обнаружили тело 78-летнего мужчины при обследовании реки Шкло в Яворове.
- В департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА сообщили, что признаков насильственной смерти на нем не было.
- Погибшим оказался местный житель, который исчез 27 марта 2021 года.
- Мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор связь с ним отсутствовала.
- Правоохранители объявили пенсионера в розыск как без вести пропавшего.
- Водолазов привлекли к поискам мужчины на запрос полиции.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Смотрите фото, как водолазы обследовали реку / Фото Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области
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