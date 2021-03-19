В лабораторных центрах Львовской области 18 марта провели 3 472 ПЦР-теста. Положительными оказались 1 140. Это очередной антирекорд заболеваемости на Львовщине. Среди всех инфицированных области был 491 львовянин.

С начала пандемии во Львовской области коронавирусом инфицировались 91 240 человек. Из всех случаев 1 134 оказались летальными.

Следует заметить Локдаун вводят на территории всей Львовской области

Ситуация в больницах

За минувшие сутки, 18 марта, госпитализировали 75 человек, выписали из больницы – 35.

Во львовских больницах сейчас находятся 702 человека.

Из них 61 человек в реанимационных отделениях.

К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

Ситуация в области

По данным Львовского лабораторного центра, к сожалению, с начала пандемии в области зафиксировали 2 449 смертей. За последние сутки умерли 7 человек.

Излечились от коронавируса в области 74 320 человек, за предыдущие сутки болезнь побороли 294 человека. По состоянию на утро 19 марта инфицированы COVID-19 еще 16 920 жителей Львовщины.

Районы с наибольшей заболеваемостью за весь период эпидемии

Пустомытовский – 8 081.

Яворивский – 4 107.

Жолковский – 3 311.

Сокальский – 2 991.

Николаевский – 2 874.

Города с наибольшей заболеваемостью с начала пандемии

Дрогобыч – 3 049.

Червоноград – 1 882.

Стрый – 1 257.

Борислав – 1 020.

Самбор – 934.

Обратите внимание! Всего за последние сутки заболели коронавирусом 15 850 украинцев. Львовщина оказалась на 2 месте по количеству заболеваемости в течение суток после Киева, где заразились 1 210 человек.