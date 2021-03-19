В очередной раз более тысячи инфицированных на Львовщине: актуальная ковидная статистика
В лабораторных центрах Львовской области 18 марта провели 3 472 ПЦР-теста. Положительными оказались 1 140. Это очередной антирекорд заболеваемости на Львовщине. Среди всех инфицированных области был 491 львовянин.
Источник:Львовский горсовет
С начала пандемии во Львовской области коронавирусом инфицировались 91 240 человек. Из всех случаев 1 134 оказались летальными.
Следует заметить Локдаун вводят на территории всей Львовской области
Ситуация в больницах
- За минувшие сутки, 18 марта, госпитализировали 75 человек, выписали из больницы – 35.
- Во львовских больницах сейчас находятся 702 человека.
- Из них 61 человек в реанимационных отделениях.
- К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.
Ситуация в области
По данным Львовского лабораторного центра, к сожалению, с начала пандемии в области зафиксировали 2 449 смертей. За последние сутки умерли 7 человек.
Излечились от коронавируса в области 74 320 человек, за предыдущие сутки болезнь побороли 294 человека. По состоянию на утро 19 марта инфицированы COVID-19 еще 16 920 жителей Львовщины.
Районы с наибольшей заболеваемостью за весь период эпидемии
- Пустомытовский – 8 081.
- Яворивский – 4 107.
- Жолковский – 3 311.
- Сокальский – 2 991.
- Николаевский – 2 874.
Города с наибольшей заболеваемостью с начала пандемии
- Дрогобыч – 3 049.
- Червоноград – 1 882.
- Стрый – 1 257.
- Борислав – 1 020.
- Самбор – 934.
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