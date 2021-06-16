После обеда, 16 июня, погода несколько испортится. Специалисты призывают быть осторожными во время грозы.

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Прогноз погоды во Львове на 16 июня

Во Львовской области 16 июня погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, а днем – влияние размытого атмосферного давления. Синоптики ожидают в области переменную облачность.

Ночью осадков не будет, однако днем пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром Львовскую область окутает слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 23 до 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 9 июня / данные Укргидрометцентра

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Как защититься во время грозы

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения рассказали, что во время грозы стоит не ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Они могут повредиться и упасть из-за порывов ветра.

Также стоит избегать открытой местности и воды, ведь она – отличный проводник тока. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом.

Если гроза застала вас в городе – спрячьтесь в магазины, подъезд и тому подобное. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них – дубы, тополя, сосны,

– отметили в управлении.

Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, поэтому лучше его выключить.

Заметьте! В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций следует сообщить о них на Горячую линию города по короткому номеру 1580.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала