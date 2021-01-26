На Львовщине задержали группу наркоторговцев, в состав которой входили 2 жителей Червоноградского района в возрасте 19 и 22 лет и 2 сокальцев в возрасте 18 и 19 лет. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – до 15 лет в тюрьме.

Источник: полиция Львовщины

Ребята продавали каннабис и амфетамин. Всем 4 злоумышленникам правоохранители уже сообщили о подозрении.

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Как задержали наркодилеров

На Львовщине задержали 4 наркоторговцев в возрасте 18, 19 и 22 лет.

Двое ребят – жители Червоноградского района, а двое других – сокальцы.

Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли каннабис и амфетамин.

Ребята делали закладки на территории Червоноградского района.

Заказ на свой "товар" они принимали через интернет.

В ходе расследования правоохранители собрали достаточно доказательств причастности юношей к совершению преступлений – полицейские задокументировали факты распространения наркотиков и изъяли значительное количество марихуаны и амфетамина.



Правоохранители задержали 4 наркоторговцев / Фото полиции Львовщины

Что грозит наркодилерам

Следователи сообщили 2 организаторам преступной группы, жителям района в возрасте 19 и 22 лет, о подозрениях:

в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотиков;

в незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 15 лет в тюрьме.

Их сообщнику, 20-летнему жителю Сокаля, правоохранители сообщили о подозрении в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и незаконном сбыте наркотиков. За эти преступления злоумышленнику грозит наказание – до 10 лет за решеткой.

Еще одному участнику преступной группы, 18-летнему жителю Сокаля, следователи сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков. Санкция статьи предусматривает наказание – от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда.



Правоохранители завершили досудебное расследование / Фото полиции Львовщины



Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото полиции Львовщины