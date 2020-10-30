В Стрыйском районе Львовской области бывшие правоохранители и военные наладили схему сбыта наркотиков. Они продавали каннабис и амфетамин местным жителям.

Злоумышленники также продавали наркотики военным одной из частей ВСУ. Организатора наркобизнеса задержали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Кто продавал наркотики на Стрыйщине

Правоохранители установили, что организаторами наркогруппировки были 36-летний мужчина и 32-летняя женщина из Стрыя.

В преступной группе также были 2 мужчин, которые выполняли роль наркокурьеров.

Наркоторговцы продавали каннабис и амфетамин местным жителям, военнослужащим одной из частей ВСУ и бывшим полицейским.

Как злоумышленники продавали наркотики

Клиенты наркодилеров покупали наркотики по предварительной договоренности. Деньги за товар наркоторговцы принимали наличными или денежным переводом на карточку.

Амфетамин или каннабис наркокурьеры приносили сами. Также была возможность прийти в квартиру злоумышленников и купить наркотики там.

Злоумышленники продавали наркотики жителям Стрыйщины / Фото Нацполиции Украины

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Что грозит наркодилерам

Следователи провели 13 санкционированных обысков в квартирах и автомобилях наркоторговцев. Правоохранители обнаружили и изъяли марихуану и амфетамин, электронные весы, оружие и патроны, компьютерную технику, банковские карты и деньги.

Организатора наркобизнеса задержали. Ему и троим его сообщникам следователи сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков. За такое преступление злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.