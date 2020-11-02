На Львовщине чуть не сгорела церковь XVI века: фото
На Львовщине в Пустомытовском районе 1 ноября случился пожар в церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ. Пожарным удалось спасти храм, который построили еще в XVI веке.
Церковь расположена в селе Щирец на улице Золотогорская. Храм XVI века загорелся около 14:30. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как тушили пожар в церкви
- Сообщение о пожаре в церкви поступило около обеда. МЧС сразу выехали на место вызова.
- Там они увидели, что пожар возник в захристии церкви.
- Спасатели, не теряя ни минуты, начали тушить огонь.
- Пожар локализовали около 15:05. МЧС удалось полностью потушить огонь в 15:17.
- К ликвидации пожара присоединились 32 спасателя и 9 единиц спецтехники.
Пожар возникла в захристии церкви / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители расследуют последствия пожара
Огонь уничтожил около 30 квадратных метров церкви. Однако никто в результате пожара не пострадал.
Сейчас правоохранители расследуют причины возникновения пожара в церкви XVI века.
Пожар уничтожал около 30 квадратных метров церкви / Фото ГСЧС Львовщины
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Коротко о церкви Рождества Пресвятой Богородицы
- Церковь Рождества Богородицы построили в селе Щирец еще в 60-е годы XVI века.
- Храм уникален благодаря своему архитектурному комплексу. В церкви есть стена княжеских времен, храм и колокольня под гонтом.
- Перестройкой церкви занимались известные архитекторы Василий Нагорный и Лев Левинский.
- Когда-то храм имел 3 купола, но из-за попадания в церковь во времена Первой мировой войны артиллерийского снаряда сейчас сохранился только один.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считают одним из немногих уцелевших трехкамерных сооружений, которые характерны для украинской архитектуры XV–XVI веков.
- По своему типу храм является оборонительным сооружением.
Сейчас правоохранители расследуют причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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