На Львовщине в Пустомытовском районе 1 ноября случился пожар в церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ. Пожарным удалось спасти храм, который построили еще в XVI веке.

Церковь расположена в селе Щирец на улице Золотогорская. Храм XVI века загорелся около 14:30. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как тушили пожар в церкви

Сообщение о пожаре в церкви поступило около обеда. МЧС сразу выехали на место вызова.

Там они увидели, что пожар возник в захристии церкви.

Спасатели, не теряя ни минуты, начали тушить огонь.

Пожар локализовали около 15:05. МЧС удалось полностью потушить огонь в 15:17.

К ликвидации пожара присоединились 32 спасателя и 9 единиц спецтехники.



Пожар возникла в захристии церкви / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители расследуют последствия пожара

Огонь уничтожил около 30 квадратных метров церкви. Однако никто в результате пожара не пострадал.

Сейчас правоохранители расследуют причины возникновения пожара в церкви XVI века.



Пожар уничтожал около 30 квадратных метров церкви / Фото ГСЧС Львовщины

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Коротко о церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Церковь Рождества Богородицы построили в селе Щирец еще в 60-е годы XVI века.

Храм уникален благодаря своему архитектурному комплексу. В церкви есть стена княжеских времен, храм и колокольня под гонтом.

Перестройкой церкви занимались известные архитекторы Василий Нагорный и Лев Левинский.

Когда-то храм имел 3 купола, но из-за попадания в церковь во времена Первой мировой войны артиллерийского снаряда сейчас сохранился только один.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы считают одним из немногих уцелевших трехкамерных сооружений, которые характерны для украинской архитектуры XV–XVI веков.

По своему типу храм является оборонительным сооружением.



Сейчас правоохранители расследуют причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины