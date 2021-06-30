В результате двух других ДТП пострадали 29-летняя львовянка и 36-летний житель Новояворовска. Они также попали в больницу.

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Водитель Citroen сбил ребенка на переходе

Во Львове примерно в 7:50 возле дома №9 на улице Миколайчука 64-летний львовянин, водитель Citroen Berlingo, сбил 14-летнюю девочку.

В момент наезда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП школьница сильно травмировалась.

Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки и брюшной полости.

Кроме этого, у девочки подозревали внутреннее кровотечение.

Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую детскую клиническую больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Водитель сбил пешехода и скрылся

Примерно в 21:50 на трассе между городом Новояворовск и поселком Шкло неизвестный водитель сбил 36-летнего местного жителя.

В тот момент пешеход шел по обочине дороги.

В результате ДТП мужчина также получил травмы.

Медики доставили его в больницу.

Виновник аварии сразу скрылся с места ДТП.

Сейчас правоохранители пытаются установить его личность.

Полицейские открыли уголовные производства и проводят досудебное расследование.

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Во Львове сбили женщину

Примерно в 18.00 на улице Замарстыновской во Львове произошло еще одно ДТП.

Водитель автомобиля Mazda, 29-летний житель села Сокольники, наехал на львовянку, свою ровесницу.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

Медики ее госпитализировали.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.

Заметьте! Правоохранители призывают водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям следует не превышать скорость и быть очень внимательными в населенных пунктах, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В свою очередь, пешеходам нужно переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.