В результате двух других ДТП пострадали 29-летняя львовянка и 36-летний житель Новояворовска. Они также попали в больницу.

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Водитель Citroen сбил ребенка на переходе

  • Во Львове примерно в 7:50 возле дома №9 на улице Миколайчука 64-летний львовянин, водитель Citroen Berlingo, сбил 14-летнюю девочку.
  • В момент наезда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • В результате ДТП школьница сильно травмировалась.
  • Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки и брюшной полости.
  • Кроме этого, у девочки подозревали внутреннее кровотечение.
  • Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую детскую клиническую больницу.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Водитель сбил пешехода и скрылся

  • Примерно в 21:50 на трассе между городом Новояворовск и поселком Шкло неизвестный водитель сбил 36-летнего местного жителя.
  • В тот момент пешеход шел по обочине дороги.
  • В результате ДТП мужчина также получил травмы.
  • Медики доставили его в больницу.
  • Виновник аварии сразу скрылся с места ДТП.
  • Сейчас правоохранители пытаются установить его личность.
  • Полицейские открыли уголовные производства и проводят досудебное расследование.

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Во Львове сбили женщину

  • Примерно в 18.00 на улице Замарстыновской во Львове произошло еще одно ДТП.
  • Водитель автомобиля Mazda, 29-летний житель села Сокольники, наехал на львовянку, свою ровесницу.
  • В результате аварии женщина получила телесные повреждения.
  • Медики ее госпитализировали.
  • Правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.