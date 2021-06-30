На Львовщине Citroen сбил 14-летнюю девушку на переходе: ребенок попал в больницу
30 июня 2021 , 11:11Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
На Львовщине 29 июня произошли 3 наезда на пешеходов. В частности, водитель Citroen сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.
В результате двух других ДТП пострадали 29-летняя львовянка и 36-летний житель Новояворовска. Они также попали в больницу.
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Водитель Citroen сбил ребенка на переходе
- Во Львове примерно в 7:50 возле дома №9 на улице Миколайчука 64-летний львовянин, водитель Citroen Berlingo, сбил 14-летнюю девочку.
- В момент наезда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
- В результате ДТП школьница сильно травмировалась.
- Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки и брюшной полости.
- Кроме этого, у девочки подозревали внутреннее кровотечение.
- Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в коммунальную городскую детскую клиническую больницу.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Водитель сбил пешехода и скрылся
- Примерно в 21:50 на трассе между городом Новояворовск и поселком Шкло неизвестный водитель сбил 36-летнего местного жителя.
- В тот момент пешеход шел по обочине дороги.
- В результате ДТП мужчина также получил травмы.
- Медики доставили его в больницу.
- Виновник аварии сразу скрылся с места ДТП.
- Сейчас правоохранители пытаются установить его личность.
- Полицейские открыли уголовные производства и проводят досудебное расследование.
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Во Львове сбили женщину
- Примерно в 18.00 на улице Замарстыновской во Львове произошло еще одно ДТП.
- Водитель автомобиля Mazda, 29-летний житель села Сокольники, наехал на львовянку, свою ровесницу.
- В результате аварии женщина получила телесные повреждения.
- Медики ее госпитализировали.
- Правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.