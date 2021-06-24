Пожар произошел на улице Зварычи. Автобус в момент возгорания стоял на обочине.
К теме Во Львове посреди дороги сгорел Mercedes: водитель получил тяжелые ожоги – фото
В пассажирском автобусе возник пожар
- В 19:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Зварычи.
- Загорелся рейсовый пассажирский автобус "Эталон" сообщением Стрый – Нежухов.
- На место вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Когда они прибыли, в автобусе пылал моторный отсек.
- Кроме этого, огонь уже перекинулся на салон.
- На момент возгорания "Эталон" был припаркован на обочине.
- Пассажиров в салоне не было.
В Стрые загорелся автобус "Эталон" / Фото ГСЧС Львовщины
Заметьте Остался только кузов: на Львовщине дотла сгорел микроавтобус – фото
Пожар тушили примерно 10 минут
Не теряя ни минуты, пожарные начали тушить пожар. В 19:36 спасатели его локализовали, а в 19:45 – полностью одолели.
В результате возгорания огонь уничтожил моторный отсек, салон автобуса и повредил его кузов. К ликвидации пожара привлекли 8 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения возгорания.
Пассажиров в салоне не было / Фото ГСЧС Львовщины
Пожар тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь полностью уничтожил автобус / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины