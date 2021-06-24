На Львовщине посреди дороги полностью сгорел пассажирский автобус: фото

В Стрые 23 июня вспыхнул огонь в рейсовом автобусе "Эталон". В результате пожара пламя полностью его уничтожило, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

Пожар произошел на улице Зварычи. Автобус в момент возгорания стоял на обочине.

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В пассажирском автобусе возник пожар

В 19:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Зварычи.

Загорелся рейсовый пассажирский автобус "Эталон" сообщением Стрый – Нежухов.

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Когда они прибыли, в автобусе пылал моторный отсек.

Кроме этого, огонь уже перекинулся на салон.

На момент возгорания "Эталон" был припаркован на обочине.

Пассажиров в салоне не было.



В Стрые загорелся автобус "Эталон" / Фото ГСЧС Львовщины

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Пожар тушили примерно 10 минут

Не теряя ни минуты, пожарные начали тушить пожар. В 19:36 спасатели его локализовали, а в 19:45 – полностью одолели.

В результате возгорания огонь уничтожил моторный отсек, салон автобуса и повредил его кузов. К ликвидации пожара привлекли 8 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения возгорания.



Пассажиров в салоне не было / Фото ГСЧС Львовщины



Пожар тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины



Огонь полностью уничтожил автобус / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины