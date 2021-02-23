На Львовщине 22 февраля в ходе движения загорелся Volkswagen Golf. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и передние колеса автомобиля.

Пожар возник около 10:35. Сейчас правоохранители проводят расследование. Интересно На Львовщине посреди дороги загорелся Renault: огонь полностью уничтожил автомобиль – фото Как случился пожар Около 10:35 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Береговое Яворивского района.

Там посреди дороги загорелся автомобиль Volkswagen Golf.

К месту вызова немедленно выехали спасатели.

Пожар удалось локализовать в 10:51, а полностью потушить – в 10:55.

Огонь полностью уничтожил моторный отсек и передние колеса автомобиля.

Однако благодаря слаженным и оперативным действиям пожарные спасли автомобиль.

К ликвидации пожара привлекли 3 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.

Пожар возник в 10:35 / Фото ГСЧС Львовщины

Огонь уничтожил моторный отсек и колеса / Фото ГСЧС Львовщины

Обстоятельства пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины