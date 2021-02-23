На Львовщине во время движения загорелся Volkswagen: авто очень пострадало – фото пожарища
Автомобиль загорелся во время движения / ГСЧС Львовщины
На Львовщине 22 февраля в ходе движения загорелся Volkswagen Golf. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и передние колеса автомобиля.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар возник около 10:35. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Как случился пожар
- Около 10:35 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Береговое Яворивского района.
- Там посреди дороги загорелся автомобиль Volkswagen Golf.
- К месту вызова немедленно выехали спасатели.
- Пожар удалось локализовать в 10:51, а полностью потушить – в 10:55.
- Огонь полностью уничтожил моторный отсек и передние колеса автомобиля.
- Однако благодаря слаженным и оперативным действиям пожарные спасли автомобиль.
- К ликвидации пожара привлекли 3 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
- К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.
Пожар возник в 10:35 / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь уничтожил моторный отсек и колеса / Фото ГСЧС Львовщины
Обстоятельства пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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