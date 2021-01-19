На Львовщине в селе Бердыхов 19 января произошел пожар в 2-этажном особняке. Когда приехали спасатели, огонь уже полностью охватил дом.

Пожар произошел около 6:04 на улице Коновальца. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Около 06:04 сотрудникам ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Бердыхов Яворивского района на улице Коновальца.

Загорелся кирпичный 2-этажный дом.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

Когда они приехали, огонь уже полностью охватил особняк.

Пожарные, не теряя времени, приступили к ликвидации возгорания.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В 7:17 пожар локализовали, а в 8:09 его полностью потушили.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

Огонь полностью уничтожил крышу, деревянное перекрытие второго этажа и вещи хозяев на площади 195 квадратных метров. Однако пожарные спасли 2 жилых дома, которые были расположены рядом. К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 8 спасателей. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.