На Львовщине дотла сгорел деревянный дом: погиб мужчина – фото
В Славском 7 марта случился жуткий пожар в деревянном жилом доме. На месте происшествия спасатели нашли тело 48-летнего мужчины без признаков жизни.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 14:25. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.
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В Славском загорелся деревянный дом
- Около 14:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном жилом доме.
- К месту вызова немедленно выехали пожарные.
- Когда сотрудники ГСЧС прибыли, то увидели, что огонь уже полностью охватил дом.
- Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.
- В 15:33 огонь локализовали, а в 16:03 его полностью преодолели.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
В результате пожара погиб мужчина
Спасатели во время ликвидации пожара, проникнув через окно, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 48-летний муж владелицы дома.
Огонь уничтожил крышу и мансардное помещение по всей площади, комнату размером 2 на 3 метра и веранду размером 10 на 2 метра.
К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 9 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.
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