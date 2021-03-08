В Славском 7 марта случился жуткий пожар в деревянном жилом доме. На месте происшествия спасатели нашли тело 48-летнего мужчины без признаков жизни.

Пожар произошел около 14:25. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.

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В Славском загорелся деревянный дом

Около 14:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном жилом доме.

К месту вызова немедленно выехали пожарные.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли, то увидели, что огонь уже полностью охватил дом.

Спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.

В 15:33 огонь локализовали, а в 16:03 его полностью преодолели.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

В результате пожара погиб мужчина

Спасатели во время ликвидации пожара, проникнув через окно, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 48-летний муж владелицы дома.

Огонь уничтожил крышу и мансардное помещение по всей площади, комнату размером 2 на 3 метра и веранду размером 10 на 2 метра.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 9 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.