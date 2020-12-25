На Львовщине 24 декабря случился сокрушительный пожар – загорелся жилой дом. Его владелец получил сильные ожоги. Однако мужчине повезло – он смог выжить, потому что на помощь пришел сосед.

Пожар случился в селе Бабичи Радеховского района около 22:41. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания в доме. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Сообщение о пожаре в деревянном доме в Бабичах поступило чрезвычайникам около 22:41.

Пожарным позвонил мужчина, который живет рядом с домом, который загорелся.

Неравнодушный сосед первым прибежал на помощь. Он помог владельцу дома спастись от пожара и не погибнуть.

На место вызова немедленно выехали спасатели из Радехова и села Вузловое.

На момент прибытия пожарных, огонь уже полностью охватил жилой дом. Пламя быстро распространилось деревянными конструкциями.

Чрезвычайники локализовали пожар в 23:39, а полностью ликвидировали в 00:25.

К тушению огня привлекли 4 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Смотрите фото из места пожара / Фото ДСНС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара хозяин дома получил ожоги левой кисти II степени. Медики отвезли пострадавшего в состоянии средней тяжести в Радезовскую центральную районную больницу.

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Однако благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратили дальнейшее распространение пожара на дом, который был рядом. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания.