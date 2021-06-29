Инцидент произошел в селе Кожичи. Снаряд нашли во время строительных работ.

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Жители дома нашли артиллерийский снаряд

  • В 15:03 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Кожичи во время строительных работ нашли артиллерийский снаряд времен II Мировой войны.
  • Опасную находку обнаружили жители дома.
  • Снаряд лежал в метре от их жилища.
  • Спасатели сообщили о нем правоохранителям.
  • Пиротехническая группа ГСЧС изъяла и уничтожила боеприпас.

Небезпечна знахідка: на Львівщині у подвір'ї будинку виявили артилерійський снаряд – фото
Артиллерийский снаряд нашли во дворе / Фото ГСЧС Львовщины

Боеприпасы – чрезвычайно опасны

Львовские спасатели напоминают, что боеприпасы времен II Мировой войны, несмотря на размеры и значительный возраст, остаются крайне опасными. Поэтому, если вы обнаружили подозрительный предмет, следует помнить о нескольких категорических запретах:

  • нельзя его касаться или передвигать;
  • заливать боеприпас жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать;
  • осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к этому;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку.