За метр от дома: на Львовщине во дворе обнаружили артиллерийский снаряд – фото

29 июня 2021 , 15:44
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В Яворовском районе 28 июня жители дома нашли у себя во дворе артиллерийский снаряд. Опасную находку изъяли и уничтожили.

Инцидент произошел в селе Кожичи. Снаряд нашли во время строительных работ.

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Жители дома нашли артиллерийский снаряд

  • В 15:03 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Кожичи во время строительных работ нашли артиллерийский снаряд времен II Мировой войны.
  • Опасную находку обнаружили жители дома.
  • Снаряд лежал в метре от их жилища.
  • Спасатели сообщили о нем правоохранителям.
  • Пиротехническая группа ГСЧС изъяла и уничтожила боеприпас.


Артиллерийский снаряд нашли во дворе / Фото ГСЧС Львовщины

Боеприпасы – чрезвычайно опасны

Львовские спасатели напоминают, что боеприпасы времен II Мировой войны, несмотря на размеры и значительный возраст, остаются крайне опасными. Поэтому, если вы обнаружили подозрительный предмет, следует помнить о нескольких категорических запретах:

  • нельзя его касаться или передвигать;
  • заливать боеприпас жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать;
  • осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к этому;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку.
Заметьте! Об устаревших боеприпасах необходимо срочно сообщать местные органы власти или Службу спасения по номеру 101.
Автор: Ольга Котів