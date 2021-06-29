За метр от дома: на Львовщине во дворе обнаружили артиллерийский снаряд – фото

В Яворовском районе 28 июня жители дома нашли у себя во дворе артиллерийский снаряд. Опасную находку изъяли и уничтожили.

Инцидент произошел в селе Кожичи. Снаряд нашли во время строительных работ.

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Жители дома нашли артиллерийский снаряд

В 15:03 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Кожичи во время строительных работ нашли артиллерийский снаряд времен II Мировой войны.

Опасную находку обнаружили жители дома.

Снаряд лежал в метре от их жилища.

Спасатели сообщили о нем правоохранителям.

Пиротехническая группа ГСЧС изъяла и уничтожила боеприпас.



Артиллерийский снаряд нашли во дворе / Фото ГСЧС Львовщины

Боеприпасы – чрезвычайно опасны

Львовские спасатели напоминают, что боеприпасы времен II Мировой войны, несмотря на размеры и значительный возраст, остаются крайне опасными. Поэтому, если вы обнаружили подозрительный предмет, следует помнить о нескольких категорических запретах:

нельзя его касаться или передвигать;

заливать боеприпас жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать;

осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к этому;

пытаться самостоятельно обезвредить находку.

Об устаревших боеприпасах необходимо срочно сообщать местные органы власти или Службу спасения по номеру 101.