В селе Гаек на трассе Львов – Луцк 3 мая обрушился мост. После этого областная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Службе автомобильных дорог Львовщины тщательно проверить все мосты области.

К теме Чрезвычайная ситуация объектного уровня: назвали вероятную причину обрушения моста на Львовщине

Во Львовской области есть 9 мостов в плохом состоянии

Руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза ​​рассказал, что на Львовщине 9 мостов, которые находятся в предаварийном состоянии. По решению комиссии ТЭБ и ЧС, специалисты должны проверить возможность их эксплуатации. На некоторых из них могут ограничить движение транспорта.

В горной части Львовщины расположены 3 моста, которые планируют капитально отремонтировать до конца 2021 года. Это переправы через реку Рата на дороге Р15. Всего в Карпатском кольце расположены более 50 мостовых сооружений.

Кроме этого, на западном объезде Львова также проведут масштабную реконструкцию. Береза ​​отметил, что участок дороги вблизи ТЦ "Эпицентр" и "Три слона" – довольно сложный. Его планируют расширить.

Очень сложный участок, который будем расширять, по западному обходу. Там мы будем строить альтернативный мост, и после того, как построим полноценный, перейдем к реконструкции уже действующего моста,

– добавил глава Службы автодорог Львовщины.

Также на трассе М12 Стрый – Знаменка планируют отремонтировать еще около 12 мостов. Всего в 2021 году на Львовщине хотят реконструировать до 50 мостовых переходов. На работы потратят более 500 миллионов гривен.

Интересно Из-за обвала моста на Львовщине поезд Львов – Черновцы будет курсировать в Луцк

Всего на Львовщине 52 проблемных моста

По информации ZAXID.NET, заместитель начальника Службы автомобильных дорог во Львовской области Руслан Станищук рассказал, что в целом на Львовщине 52 проблемных моста. Они пока не находятся в аварийном состоянии, однако имеют определенные недостатки.

"Скажу откровенно, из них 9 в предаварийном состоянии, 9 мостов в очень плохом состоянии. Мы все эти мосты подали. Еще вам скажу больше – в этом году львовская Служба планирует начать строительство и ремонтные работы на 20 мостовых переходах. В том числе и на этих девяти", – отметил чиновник.

На этих мостах будут стоять знаки о запрете проезда крупногабаритного транспорта и предупреждение об их аварийном состоянии. Переправы, которые находятся в предаварийном состоянии, не будут закрывать, так как сейчас там не обнаружили существенных недостатков.

"Где действительно такие вопиющие моменты – это, конечно, было бы 100% перекрытие дорог, это даже не обсуждается. Где мы видим, что там действительно есть угроза опасности, угроза обвала или еще что-то, Служба сразу же обращается касательно приостановления, закрытия движения. Это даже не обсуждается", – добавил Станищук.

Чиновник добавил, что для того, чтобы не возникало таких досадных инцидентов, как в селе Гаек, водителям следует соблюдать правила дорожного движения. Если возле моста стоит знак, что проезд по нему запрещен, необходимо его объехать другой дорогой и ни в коем случае не пренебрегать своей безопасностью.

Обратите внимание! В селе Гаек на трассе Львов – Луцк 3 мая обрушился мост через реку Западный Буг. Его должны были отремонтировать летом 2021 года. Эксперты считают, что одной из причин инцидента является движение грузовиков, которое было там запрещено.