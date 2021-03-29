На Львовщине вскоре начнется 3 этап вакцинации. Прививку от коронавируса смогут получить пенсионеры, педагоги, спасатели, правоохранители и другие.

Вакцинация во Львовской области началась 24 марта. В течение первых двух этапов прививки от коронавируса делали медикам, общественным деятелям и людям старше 80 лет.

Актуально Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика

На Львовщине готовятся к 3 этапу вакцинации

В области началась подготовка к третьему этапу вакцинации от коронавируса. Во время этого этапа прививки смогут получить:

люди в возрасте 65 – 79 лет;

работники сферы образования;

работники структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военнослужащие ВСУ, Министерство внутренних дел Украины).

Педагогам или работникам структур госбезопасности, чтобы получить прививку от коронавируса, нужно сообщить своему руководству о намерении прививаться.

Пожилым людям, в свою очередь, нужно обратиться к своему семейному врачу для внесения в списки на вакцинацию.

Коротко о вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Прививки украинцам делают вакциной Covishield, которую изготавливают в Индии в Serum Institute.

Чтобы популяризировать вакцинацию, с 1 марта остатки вакцины от коронавируса позволили использовать для прививки общественных деятелей.

10 марта Львовский областной центр общественного здоровья запустил электронную форму для регистрации публичных лиц на прививку.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала