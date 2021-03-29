На Львовщине началась подготовка к 3 этапу вакцинации от коронавируса
На Львовщине вскоре начнется 3 этап вакцинации. Прививку от коронавируса смогут получить пенсионеры, педагоги, спасатели, правоохранители и другие.
Вакцинация во Львовской области началась 24 марта. В течение первых двух этапов прививки от коронавируса делали медикам, общественным деятелям и людям старше 80 лет.
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На Львовщине готовятся к 3 этапу вакцинации
В области началась подготовка к третьему этапу вакцинации от коронавируса. Во время этого этапа прививки смогут получить:
- люди в возрасте 65 – 79 лет;
- работники сферы образования;
- работники структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военнослужащие ВСУ, Министерство внутренних дел Украины).
Педагогам или работникам структур госбезопасности, чтобы получить прививку от коронавируса, нужно сообщить своему руководству о намерении прививаться.
Пожилым людям, в свою очередь, нужно обратиться к своему семейному врачу для внесения в списки на вакцинацию.
Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля.
- Прививки украинцам делают вакциной Covishield, которую изготавливают в Индии в Serum Institute.
- Чтобы популяризировать вакцинацию, с 1 марта остатки вакцины от коронавируса позволили использовать для прививки общественных деятелей.
- 10 марта Львовский областной центр общественного здоровья запустил электронную форму для регистрации публичных лиц на прививку.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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