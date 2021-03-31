В селе Хоросно, что во Львовской области, 31 марта на боевой гранате подорвался бывший участник АТО. От полученных травм мужчина погиб на месте инцидента.

Сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв поступило к полицейским в 17:15.

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На Львовщине взорвалась граната: погиб мужчина

Правоохранители установили, что во дворе частного дома взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.

В результате инцидента погиб 47-летний мужчина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также специалисты-взрывотехники.

По факту взрыва гранаты правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство", а также статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы-правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

Что известно о жертве взрыва

Как 24 каналу стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, погибший житель села Хоросно был бывшим участником АТО.

В то же время издание ZAXID.NET пишет, что мужчина проживал с отцом, был холост и не имел детей. Спиртным он не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

Обратите внимание! Ранее во Львове недалеко от 5-й городской больницы на улице Котляревского произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Известно, что ему было 43 года и он в свое время служил в зоне боевых действий на Донбассе.