На Львовщине в частном доме на гранате подорвался бывший участник АТО
На Львовщине в частном доме на гранате подорвался бывший участник АТО / фейсбук Полиции Львовщины
В селе Хоросно, что во Львовской области, 31 марта на боевой гранате подорвался бывший участник АТО. От полученных травм мужчина погиб на месте инцидента.
Источник:фейсбук Полиции Львовщины
Сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв поступило к полицейским в 17:15.
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На Львовщине взорвалась граната: погиб мужчина
- Правоохранители установили, что во дворе частного дома взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.
- В результате инцидента погиб 47-летний мужчина.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также специалисты-взрывотехники.
- По факту взрыва гранаты правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство", а также статьей о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
- Сейчас продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы-правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.
Что известно о жертве взрыва
- Как 24 каналу стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, погибший житель села Хоросно был бывшим участником АТО.
- В то же время издание ZAXID.NET пишет, что мужчина проживал с отцом, был холост и не имел детей. Спиртным он не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.
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