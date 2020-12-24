На Львовщине грузовик насмерть сбил велосипедиста: фото
На Львовщине 23 декабря произошло смертельное ДТП – грузовик MAN TGA сбил велосипедиста. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он погиб на месте аварии.
Авария произошла около 20:15 на трассе Киев – Чоп возле села Запытив Каменка-Бугского района. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошло ДТП
- На трассе Киев – Чоп возле села Запросов водитель грузовика MAN TGA, 51-летний местный житель, наехал на велосипедиста.
- В результате аварии 65-летний житель Каменка-Бугского района получил тяжелые травмы.
- Велосипедист скончался на месте аварии еще до приезда медиков.
Грузовик сбил велосипедиста около 20:15 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.
Велосипедист погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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