На Львовщине 23 декабря произошло смертельное ДТП – грузовик MAN TGA сбил велосипедиста. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он погиб на месте аварии.

Авария произошла около 20:15 на трассе Киев – Чоп возле села Запытив Каменка-Бугского района. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

На трассе Киев – Чоп возле села Запросов водитель грузовика MAN TGA, 51-летний местный житель, наехал на велосипедиста.

В результате аварии 65-летний житель Каменка-Бугского района получил тяжелые травмы.

Велосипедист скончался на месте аварии еще до приезда медиков.

Обратите внимание! Велосипедистам следует использовать светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве, чтобы быть более заметными на дороге в темное время суток. Это может сохранить их здоровье и жизнь.

Грузовик сбил велосипедиста около 20:15 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Велосипедист погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины