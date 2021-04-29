На Львовщине зафиксировали первый случай укуса змеи в 2021 году. Инцидент произошел 28 апреля. Харьковчанин попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

ГСЧС призывают быть осторожными и внимательными. Отправляясь в лес, лучше надевать обувь, которую змея не сможет прокусить. К теме Что делать, если укусила змея: первая помощь Мужчина попал в реанимацию В ГСЧС рассказали, что 28 апреля в 16:28 им поступило сообщение от медиков Сколевской центральной районной больницы.

Они рассказали, что в медучреждение попал 39-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Харьковчанина укусила змея в кисть правой руки.

Сейчас он находится в реанимации. Как уберечься от укуса змеи ГСЧС призывают жителей Львовщины быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу. Чтобы избежать укуса змеи, следует быть внимательными в местах, где их чаще всего можно встретить – высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.

Также следует обувать высокую, плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.

Если вы увидели змею рядом с собой, нужно не паниковать.

Ни в коем случае не приближайтесь к пресмыкающемуся и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.

Змеи имеют плохое зрение и слух. Однако они хорошо улавливают своим телом колебания земли на расстоянии 10 – 15 метров.