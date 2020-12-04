В Бориславе, что на Львовщине, 4 декабря случился пожар. В деревянном жилом доме загорелся пол из-за растопленного камина.

Пожар возник около 4:25 на улице Трускавецкой. Деревянный дом едва не сгорел из-за камина. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Сообщение о пожаре на улице Трускавецкой поступило спасателям около 4:25.

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова.

Там они увидели, что из-за разожженного камина загорелся пол деревянного дома.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро потушили.

Огонь локализовали в 04:46, а ликвидировали в 04:52.

Смотрите фото пожара в деревянном доме в Бориславе / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь уничтожил деревянный пол на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Обратите внимание! Будьте осторожны, когда обогреваете свое помещение камином. Не оставляйте горящие печи или камины без присмотра. Также нельзя хранить дрова или горючие предметы и материалы непосредственно перед камином. Выполнение элементарных правил пожарной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня.