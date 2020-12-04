На Львовщине из-за камина едва не сгорел дом: фото
В Бориславе, что на Львовщине, 4 декабря случился пожар. В деревянном жилом доме загорелся пол из-за растопленного камина.
Пожар возник около 4:25 на улице Трускавецкой. Деревянный дом едва не сгорел из-за камина. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
К теме На Львовщине случился смертельный пожар: мужчина сгорел заживо – фото
Как случился пожар
- Сообщение о пожаре на улице Трускавецкой поступило спасателям около 4:25.
- Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова.
- Там они увидели, что из-за разожженного камина загорелся пол деревянного дома.
- Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро потушили.
- Огонь локализовали в 04:46, а ликвидировали в 04:52.
Смотрите фото пожара в деревянном доме в Бориславе / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь уничтожил деревянный пол на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter