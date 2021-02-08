Из-за неблагоприятной погоды в Украине начали ограничивать движение грузовиков. В частности, для них уже закрыты отдельные дороги на Львовщине.

Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщины. Также направляют тяжеловесный транспорт в определенные места отстоя и на стоянки автозаправочных станций.

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Почему ввели ограничения

Ограничение ввели из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении. А также – для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.

Отметим! Ограничения будут действовать с 22:00 7 февраля до 3:00 8 февраля.

Перечень дорог

Перечень дорог во Львовской области с ограниченным движением для грузовиков:

М-06 Киев – Чоп, км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львов – Краковец;

М-11 Львов – Шегини;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;

западный обход Львова;

подъезд к городу Львов;

Н-09 Мукачево – Львов.



Ограничили движение грузовиков / Фото МВД Украины



На Львовщине ввели ограничения для грузовиков / Фото МВД Украины

Важно! В Украину снова вернулась непогода. Синоптики предупредили, что в отдельных регионах температура воздуха будет опускаться до минус 24 градусов.

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