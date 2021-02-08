На Львовщине из-за непогоды ограничено движение грузовиков: перечень дорог
Из-за неблагоприятной погоды в Украине начали ограничивать движение грузовиков. В частности, для них уже закрыты отдельные дороги на Львовщине.
Источник:МВД Украины
Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщины. Также направляют тяжеловесный транспорт в определенные места отстоя и на стоянки автозаправочных станций.
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Почему ввели ограничения
Ограничение ввели из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении. А также – для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники.
Перечень дорог
Перечень дорог во Львовской области с ограниченным движением для грузовиков:
- М-06 Киев – Чоп, км 432+877 – км 622+256 м;
- М-10 Львов – Краковец;
- М-11 Львов – Шегини;
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
- западный обход Львова;
- подъезд к городу Львов;
- Н-09 Мукачево – Львов.
Ограничили движение грузовиков / Фото МВД Украины
На Львовщине ввели ограничения для грузовиков / Фото МВД Украины
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