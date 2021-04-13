В селе Большие Глебовичи 12 апреля на частной автобазе случился сокрушительный пожар. Из-за поджога сухой травы огонь перекинулся на 3 автобуса. Несмотря на усилия спасателей, машины сгорели дотла.

Пожар возник около 15:19. Сейчас правоохранители устанавливают все причины возникновения возгорания в автобусах.

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В результате пожара сгорели 3 автобуса

Около 15:19 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Большие Глебовичи.

Там на частной автобазе загорелись 3 автобуса: Volkswagen LT 46, "Стрый авто АО 756" и Mercedes 611.

К месту вызова немедленно выехали спасатели.

Пожарные увидели, что пламя уже полностью охватило автобусы, а рядом парковкой горела сухая трава.

В 15:50 спасатели локализовали пожар, а уже в 15:57 его полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу спецтехники.

Смотрите фото с места пожара / Фото ДСНС

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Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь полностью уничтожил 3 автобуса и сухую траву на площади 100 квадратных метров. Однако пожарным удалось спасти от возгорания грузовой автомобиль с двумя полуприцепами, который стоял рядом.

По информации ZAXID.NET, пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все 3 автобуса принадлежали одному владельцу, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов. Мужчина, рассказал что намерен писать заявление в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара. Следователи будут рассматривать версию поджога.

Смотрите видео с места пожара: