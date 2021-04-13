На Львовщине из-за поджога сухой травы дотла сгорели 3 автобуса: фото и видео
В селе Большие Глебовичи 12 апреля на частной автобазе случился сокрушительный пожар. Из-за поджога сухой травы огонь перекинулся на 3 автобуса. Несмотря на усилия спасателей, машины сгорели дотла.
Источник:ДСНС Львовской области
Пожар возник около 15:19. Сейчас правоохранители устанавливают все причины возникновения возгорания в автобусах.
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В результате пожара сгорели 3 автобуса
- Около 15:19 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Большие Глебовичи.
- Там на частной автобазе загорелись 3 автобуса: Volkswagen LT 46, "Стрый авто АО 756" и Mercedes 611.
- К месту вызова немедленно выехали спасатели.
- Пожарные увидели, что пламя уже полностью охватило автобусы, а рядом парковкой горела сухая трава.
- В 15:50 спасатели локализовали пожар, а уже в 15:57 его полностью потушили.
- К ликвидации пожара привлекли 6 спасателей и 1 единицу спецтехники.
Смотрите фото с места пожара / Фото ДСНС
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Правоохранители проводят расследование
В результате пожара огонь полностью уничтожил 3 автобуса и сухую траву на площади 100 квадратных метров. Однако пожарным удалось спасти от возгорания грузовой автомобиль с двумя полуприцепами, который стоял рядом.
По информации ZAXID.NET, пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все 3 автобуса принадлежали одному владельцу, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов. Мужчина, рассказал что намерен писать заявление в полицию.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара. Следователи будут рассматривать версию поджога.
Смотрите видео с места пожара:
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