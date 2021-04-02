На Львовщине из-за сжигания сухой травы полностью сгорело авто: фото
На Львовщине дотла сгорел автомобиль / ГСЧС Львовщины
В селе Бучалы на Львовщине 1 апреля произошел пожар в автомобиле Ford Sierra. Авто загорелось из-за поджога сухой травы.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 17:45. В результате возгорания авто сгорело полностью.
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Автомобиль загорелся из-за пожара сухой травы
- Около 17:45 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Бучалы.
- Там загорелся автомобиль Ford Sierra.
- Не теряя ни минуты, к месту происшествия выехали спасатели.
- На момент прибытия пожарных автомобиль уже полностью охватил огонь, а вокруг него горела сухая трава.
- Чрезвычайники локализовали пожар в 18:21, а в 18:25 его полностью потушили.
- В результате возгорания огонь полностью уничтожил автомобиль и 80 квадратных метров сухой травы.
- К ликвидации пожара привлекли 3 спасателей и 1 единицу спецтехники.
В селе Бучалы загорелось авто / Фото ГСЧС Львовщины
Пожар возник из-за сжигания сухой травы / Фото ГСЧС Львовщины
Автомобиль сгорел дотла / Фото ГСЧС Львовщины
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