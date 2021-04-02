В селе Бучалы на Львовщине 1 апреля произошел пожар в автомобиле Ford Sierra. Авто загорелось из-за поджога сухой травы.

Пожар произошел около 17:45. В результате возгорания авто сгорело полностью. К теме Подозревают поджог: во Львове в депо загорелся трамвай – фото Автомобиль загорелся из-за пожара сухой травы Около 17:45 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Бучалы.

Там загорелся автомобиль Ford Sierra.

Не теряя ни минуты, к месту происшествия выехали спасатели.

На момент прибытия пожарных автомобиль уже полностью охватил огонь, а вокруг него горела сухая трава.

Чрезвычайники локализовали пожар в 18:21, а в 18:25 его полностью потушили.

В результате возгорания огонь полностью уничтожил автомобиль и 80 квадратных метров сухой травы.

К ликвидации пожара привлекли 3 спасателей и 1 единицу спецтехники.

В селе Бучалы загорелось авто / Фото ГСЧС Львовщины

Пожар возник из-за сжигания сухой травы / Фото ГСЧС Львовщины

​Автомобиль сгорел дотла / Фото ГСЧС Львовщины