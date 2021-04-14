Несмотря на холодную погоду, клещи в парках и лесах уже активизировались. Медики призывают людей быть осторожными, ведь в 2021 году из-за укусов клещей у 11 жителей Львовщины диагностировали болезнь Лайма.

Пик активности клещей приходится на апрель – май. С начала 2021 года из-за их укусов к медикам за помощью обратились 40 жителей Львовщины.

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Из-за укусов клещей болезнь Лайма обнаружили у 11 жителей области

Главная санитарный врач Львовщины Наталия Тимко-Иванченко рассказала, что коварство клещей заключается в том, что они присасываются к телу человека незаметно и безболезненно. Поэтому насекомых обнаруживают на следующий день после присасывания, а то и позже.

Клещи – существа малоприятные, они просыпаются и выходят на "охоту" с марта по ноябрь, а в рационе их питания на протяжении всей жизни – исключительно кровь, в том числе и человеческая,

– отметила Тимко-Иванченко.

Врач добавила, что в 2021 году за помощью к медикам из-за укусов клещей обратились 40 человек. В 2021 году болезнь Лайма диагностировали у 11 жителей области.

"Болезнь Лайма диагностирована за I квартал 2021 года у 11 человек против 18 за аналогичный период прошлого года. За 2020 год на Львовщине зарегистрировано 169 случаев болезни Лайма (боррелиоза) против 241 в 2019 году", – рассказала Тимко-Иванченко.

Чем опасна болезнь Лайма Болезнь Лайма (боррелиоз) – это инфекционное заболевание, которое может иметь хронический или острый ход. Она поражает сердце, суставы, нервную систему и кожу. По информации медиков, риск заражения боррелиозом зависит от продолжительности присасывания. Если клещ был на теле менее суток вероятность инфицирования довольно мала. Однако, если клещ был на теле более 3 суток, вероятность заражения боррелиозом составляет почти 100%.

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Как уберечься от укусов клещей

Главная санврач Львовщины рассказала, что уберечься от укусов клещей можно, если придерживаться нескольких простых правил: