В селе Лавочное на Львовщине, 23 декабря избили общественного активиста Василия Василитина. Мужчина стал на дороге у лесовоза, которым, по словам Василитина, незаконно вывозили лес.

Василитин выступает против вырубки лесов в течение 7 лет. После избиения 44-летнего активиста на место происшествия приехала полиция. По словам мужчины, правоохранители сказали, что выпишут ему штраф за административное правонарушение. Об этом сообщила "Львовская мануфактура новостей"

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Как избили экоактивиста

Активисту утром 23 декабря позвонили и позвали приехать в Славскую общину. Когда мужчина прибыл, он начал преграждать путь лесовозам. Именно тогда его и избили.

Из машин вышли четверо мужчин – лесники и водители. Они сбили активиста с ног. Василитин в ответ выстрелил одному из нападавших в ногу из пневматического пистолета. Мужчины после этого отобрали у него оружие и телефон, чтобы удалить видео, которые записал Василитин перед нападением.

Взяли пас такой, привязали к ЗИЛу, завели машину и говорили, что меня раздавят, что я больше им не буду мешать воровать лес,

– рассказал Василитин.



Василитина избили, когда он преградил путь лесовозам / Фото Любомиры Наумовой

Василитина увезли в больницу

На место происшествия пришли его односельчане. Также туда приехали правоохранители. По словам активиста, он не знает, начала ли полиция уголовное дело по нападению. Однако правоохранители сказали Василитину, что якобы составят относительно него протокол об административном правонарушении.

Василитину уже несколько раз выписывали штрафы за безосновательный вызов правоохранителей. Ведь мужчина каждый раз их вызывает, когда узнает, что где-то вывозят лес.

"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", – рассказала активистка Любомира Наумова.

На место происшествия также приехала скорая. Медики отвезли активиста в Сколивскую районную больницу.

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Активиста привязали к лесовозу / Фото Любомиры Наумовой



Правоохранители также приехали на место инцидента / Фото Любомиры Наумовой