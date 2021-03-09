Ситуация с коронавирусом на Львовщине ухудшается. В течение последних 2 недель количество больных COVID-19, которые лечатся в стационарах медучреждений области, выросло на 20%.

Об ухудшении эпидситуации на Львовщине свидетельствуют количество ежедневных положительных анализов на коронавирус, большое количество обращений к семейным врачам и много госпитализированных пациентов. Сейчас в больницах области заполнено около половины коек для больных COVID-19.

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Заполненность коек для больных коронавирусом – 50%

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис рассказал, что по состоянию на 9 марта в больницах области заполнено 50% коек для больных COVID-19. Среди пациентов очень большое количество тяжелых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

К примеру, если еще 20 февраля в стационарах Львовщины находились 1 195 пациентов, то сегодня их более 1 900. Так, за 2 недели заполненность коечной сети выросла с 30 до 50%,

– добавил чиновник.

Чемерис рассказал, что количество госпитализированных пациентов по сравнению с концом февраля выросло на 25%. Также на Львовщине достаточно высокий показатель количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 9 марта COVID-19 подтвердили у 351 жителя области.

Во Львовском и Дрогобычском районах ситуация наихудшая

По словам чиновника, наихудшая ситуация с коронавирусом во Львовском и Дрогобычском районах.

"Львовским областным лабораторным центром был подсчитан интенсивный показатель выявления заболеваемости. И если средний по области приближается к 255 на 100 тысяч населения, то во Львовском районе он составляет до 360, а в Дрогобычском – 320. Эти показатели являются тревожными", – добавил Чемерис.

Больницы Львовщины обеспечены кислородом более чем на 90%. Почти все койкоместа имеют кислородные концентраторы или стационарный кислород, поэтому пациенты могут получить всю необходимую им помощь.

Обратите внимание! Сейчас Львовщина находится в "оранжевой" зоне. Медики призывают жителей области с особой бдительностью соблюдать карантинные требования – при возможности оставаться дома, избегать мест массового скопления людей и ограничить празднования или встречи.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала