На Львовщине создадут специальную комиссию, которая будет проверять обеспечение кислородом и системы энергосбережения в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Членами комиссии станут представители департамента здравоохранения и энергетики.

Спецкомиссия проверит обеспечение кислородом и системы энергосбережения в больницах Львовщины. Специалисты обследуют – несколько сети способны выдерживать подключение большого количества кислородных концентраторов. Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

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Что будет проверять спецкомиссия в больницах Львовщины

Комиссия будет состоять из представителей департамента здравоохранения и энергетиков. Специалисты будут проверять соблюдение правил безопасности по обеспечению больниц кислородом.

Прежде всего обследуют несколько сети способны выдерживать нагрузки при увеличении одномоментного подключения кислородных концентраторов. Мы должны быть абсолютно уверены, что количество кислородных концентраторов, которые есть в каждом заведении, может работать безопасно для работников больницы и пациентов,

– рассказал Чемерис.

Также комиссия проверит состояние обеспечение кислородом, расположение кислородных цистерн, элементов входа и другие вещи, связанные с безопасностью пациентов больниц Львовщины.

Что известно о проблеме с кислородом во львовских больницах