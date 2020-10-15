На Львовщине квартиранты выгнали бабушку из дома: теперь она живет в лесу
В селе Немиров, что на Львовщине, квартиранты выгнали пенсионерку из ее собственного дома. Теперь женщина вынуждена жить под открытым небом в лесу.
Сейчас арендаторы судятся с пенсионеркой за имущество. Об этом сообщает ТСН.
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Как бабушку выгнали из дома
Пенсионерка Мария Нарожняк рассказала, что арендаторы живут в ее доме в течение 3 лет. Когда квартиранты заселялись, женщина и не думала, что нужно заключить с ними договор аренды.
Она (квартирантка – 24 канал) приехала сюда на велосипеде, просилась, что ей негде жить. Я, добрая душа, думаю пусть. Прошло 3 года, я говорю: "Катя, освобождай дом". Она 2 года меня дурила, водила за нос,
– рассказала Нарожняк.
По мнению пенсионерки, квартиранты просто ждут, когда она умрет. Тогда они смогут присвоить дом.
Женщина подала в суд. Судья постановил выселить квартирантов принудительно. Однако пенсионерке не удается этого сделать. Сейчас женщина не знает, где жить.
Что говорят квартиранты
- Арендаторы выселяться отказываются. Они подали апелляцию. Ее рассмотрение назначили на середину ноября.
- Съемщица отказалась давать комментарии журналистам. Она ссылается на то, что все материалы дела есть в суде и их можно просмотреть.
- Когда журналистка напомнила женщине, что это не ее дом, съемщица ответила просто: "Я знаю".
Сейчас пенсионерка живет в лесу и ждет рассмотрения апелляции. Соседи женщину поддерживают, потому что знают, что дом все же принадлежит ей.