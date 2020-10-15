В селе Немиров, что на Львовщине, квартиранты выгнали пенсионерку из ее собственного дома. Теперь женщина вынуждена жить под открытым небом в лесу.

Сейчас арендаторы судятся с пенсионеркой за имущество. Об этом сообщает ТСН.

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Как бабушку выгнали из дома

Пенсионерка Мария Нарожняк рассказала, что арендаторы живут в ее доме в течение 3 лет. Когда квартиранты заселялись, женщина и не думала, что нужно заключить с ними договор аренды.

Она (квартирантка – 24 канал) приехала сюда на велосипеде, просилась, что ей негде жить. Я, добрая душа, думаю пусть. Прошло 3 года, я говорю: "Катя, освобождай дом". Она 2 года меня дурила, водила за нос,

– рассказала Нарожняк.

По мнению пенсионерки, квартиранты просто ждут, когда она умрет. Тогда они смогут присвоить дом.

Женщина подала в суд. Судья постановил выселить квартирантов принудительно. Однако пенсионерке не удается этого сделать. Сейчас женщина не знает, где жить.

Что говорят квартиранты

Арендаторы выселяться отказываются. Они подали апелляцию. Ее рассмотрение назначили на середину ноября.

Съемщица отказалась давать комментарии журналистам. Она ссылается на то, что все материалы дела есть в суде и их можно просмотреть.

Когда журналистка напомнила женщине, что это не ее дом, съемщица ответила просто: "Я знаю".

Сейчас пенсионерка живет в лесу и ждет рассмотрения апелляции. Соседи женщину поддерживают, потому что знают, что дом все же принадлежит ей.