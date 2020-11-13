Частная лаборатория "Унилаб" будет делать ПЦР-тесты на COVID-19 для Львовского областного лабораторного центра втрое дешевле. Так, областной лаборатории тест на коронавирус будет стоить 420 гривен.

Обычно ПЦР-тест на коронавирус стоит в "Унилаб" 1,5 тысячи гривен. В эту цену входят реагенты, зарплата работников лаборатории и другие расходы. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Почему "Унилаб" будет делать ПЦР-тесты втрое дешевле

Львовская областная лаборатория заключила соглашение с ООО "Унилаб" на 2 миллиона гривен. Так, один ПЦР-тест на COVID-19 будет стоить для областной лаборатории 420 гривен.

В то же время на сайте "Унилаб" несрочный ПЦР-тест на COVID-19 стоит 1,5 тысячи гривен, а срочный, результат которого можно получить в день сдачи, – 1,9 тысячи гривен. Также лаборатория делает экстрасрочный тест на коронавирус с результатом за 3 часа, который обойдется клиенту в 2,8 тысячи гривен.

Исполнительный директор "Унилаб" Олег Панькив рассказал, что низкая стоимость ПЦР-теста для Львовского лабораторного центра – это социальный проект для лаборатории. Цена теста не перекрывает всех расходов, которые "Унилаб" тратит на его проведение.

Мы готовы к компенсации части стоимости, ведь понимаем, что наш опыт и мощность лаборатории – это значительная помощь в период активной борьбы с пандемией,

– добавил Панькив.

Что говорят в областной лаборатории

Директор Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко рассказала, что цена ПЦР-теста в "Унилаб" является самой дешевой. Другие лаборатории предлагали делать одно тестирование на коронавирус за 800 гривен и дороже. Себестоимость одного ПЦР-теста в лабораториях может быть разной, потому что она состоит из стоимости реагентов, лабораторного оборудования и зарплаты работников. Однако Тимко уверена, что "Унилаб" не будут работать себе в убыток.



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