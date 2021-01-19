На Львовщине на трассе Киев – Чоп 18 января произошло сокрушительное ДТП – столкнулись Daewoo Sens и Mitsubishi Lancer. В результате аварии машины разбились вдребезги, а 5 человек травмировались.

ДТП произошло около 21:10 возле села Зубра Пустомытовского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

На трассе Киев – Чоп около 21:10 столкнулись автомобили Daewoo Sens и Mitsubishi Lancer.

За рулем Daewoo находился 20-летний львовянин, а Mitsubishi управлял 19-летний житель Пустомытовского района.

В результате аварии травмировались 5 человек: водитель Daewoo и 2 его пассажира – жители Зубры возрастом 19 и 21 год, а также двое 18-летних пассажиров Mitsubishi, жители Пустомытовщины.

Медики отвезли всех пострадавших в больницу.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства и причины ДТП.