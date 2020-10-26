На Львовщине Mazda сбила велосипедиста: мужчина умер в больнице – фото
В селе Прибужаны Каменка-Бугского района 25 октября машина Mazda сбила велосипедиста. Мужчину отвезли в больницу, но спасти ему жизнь не удалось – он умер.
Авария произошла на трассе Львов – Радехов – Луцк около 18:30. Водитель автомобиля Mazda наехал на велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как Mazda сбила велосипедиста
- За рулем автомобиля находился 30-летний житель села Прибужаны.
- Он не смог избежать столкновения с мужчиной, который ехал на велосипеде.
- В результате аварии 65-летний местный житель очень травмировался.
- Медики отвезли его в больницу. Однако от травм, которые мужчина получил в ДТП, он скончался.
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Максимальное наказание за такое преступление – до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Водитель автомобиля не смог избежать столкновения с велосипедистом / Фото полиции Львовщины
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