В селе Прибужаны Каменка-Бугского района 25 октября машина Mazda сбила велосипедиста. Мужчину отвезли в больницу, но спасти ему жизнь не удалось – он умер.

Авария произошла на трассе Львов – Радехов – Луцк около 18:30. Водитель автомобиля Mazda наехал на велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине внедорожник сбил 7-летнего мальчика: ребенок в больнице Как Mazda сбила велосипедиста За рулем автомобиля находился 30-летний житель села Прибужаны.

Он не смог избежать столкновения с мужчиной, который ехал на велосипеде.

В результате аварии 65-летний местный житель очень травмировался.

Медики отвезли его в больницу. Однако от травм, которые мужчина получил в ДТП, он скончался. Что грозит виновному в ДТП Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Максимальное наказание за такое преступление – до 8 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Водитель автомобиля не смог избежать столкновения с велосипедистом / Фото полиции Львовщины