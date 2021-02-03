Работницы КНП ЛОР "Больница восстановительного лечения №3" в Сосновке объявили о голодовке. Так медсестры, санитарки и физические терапевты требуют диалога с руководством, ведь уже почти год получают около 2,6 тысячи гривен зарплаты.

Источник: фейсбук ОО "Соціальний рух"

КНП ЛОР "Больница восстановительного лечения №3" уже почти год находится в состоянии вынужденного простоя. Поэтому медработницы получают лишь 66% от тарифной ставки.

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Почему медработницы начали акцию протеста

За вынужденный простой медучреждения некоторые работницы получают 2,6 тысячи гривен зарплаты, ведь по законодательству, в таких условиях работодатель может выплачивать лишь 66% ставки. Длительное нахождение медучреждения в состоянии простоя вызвало возмущение коллектива, ведь, по их словам, за такие деньги невозможно содержать себя и семью.

В акции протеста принимают участие медсестры, санитарки и физические терапевты. Среди голодающих есть и одинокие матери, и даже беременная женщина.

Мы добиваемся выхода из вынужденного простоя и приказа о возобновлении работы. Администрация работает, а медперсонал почти 10 месяцев не работает. Кроме того, нас беспокоит угроза реорганизации заведения,

- рассказала медсестра Ольга Сенюта.

По словам протестующих, к голодовке привела невозможность в течение длительного времени с помощью переговоров разрешить ситуацию. Женщины даже обращались за помощью к чиновникам во Львове. За все это время руководство медучреждения не приняло никаких мер, чтобы обеспечить коллектив другой работой и выплачивать им большую зарплату.

Смотрите фото акции протеста медсестер в Сосновке / Фото "Трудовой Галичины"