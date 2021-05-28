Во Львовской области могут повысить стоимость проезда в пригородных автобусах

Во Львовской области могут поднять стоимость проезда в пригородных автобусах. По словам перевозчиков, минимальная цена билета может вырасти на 20%.

Перевозчики, обслуживающие пригородные, междугородние и областные маршруты, могут самостоятельно повышать стоимость проезда. Поэтому в соответствии с их расходами, растут и тарифы в автобусах.

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На пригородных маршрутах могут повысить стоимость проезда

Руководитель Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка рассказал, что во Львовской области могут повысить минимальную стоимость проезда в пригородных автобусах на 20%. Сейчас она составляет 10 гривен, а после повышения пассажирам придется платить уже 12.

Минимальная стоимость на пригородных маршрутках с декабря прошлого года составляет 10 гривен, но не исключено, что из-за того, что пригородные перевозчики сейчас платят НДС, стоимость может измениться до 12 гривен,

– отметил чиновник.

Однако, пока окончательного решения на этот счет нет. В то же время перевозчики, в соответствии со своими расходами, могут самостоятельно корректировать тарифы на проезд в пригородных, междугородних и областных автобусах.