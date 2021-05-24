Злоумышленники выманили у своих жертв более 150 тысяч гривен. Им грозит тюрьма.

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Мужчины выманивали деньги под видом медиков

  • К правоохранителям 21 мая за помощью обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что вечером к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, которые представились медиками.
  • Они сообщили, что ее внучка попала в ДТП и получила тяжелые травмы.
  • По словам мужчин, девушке нужно было как можно быстрее провести сложную операцию.
  • Для этого бабушка должна была дать им 19 тысяч гривен. Поверив злоумышленникам, пенсионерка отдала им деньги.
  • 23 мая в полицию поступило еще одно подобное сообщение. 74-летняя женщина рассказала, что мошенники завладели ее деньгами в сумме 27 тысяч гривен.
  • По идентичным обстоятельствам мужчины выманили у пенсионерки деньги на операцию для ее дочери, которая также "попала" в ДТП.

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Мошенники выманили более 150 тысяч гривен / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали злоумышленников

Правоохранители вечером 23 мая установили местонахождение злоумышленников. Мошенников задержали в одном из отелей недалеко от Львова, где они снимали номер.

Злоумышленниками оказались жители Харьковской области в возрасте 30 и 35 лет, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовные производства за мошенничество. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 3 лет за решеткой.

Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники были причастны к по меньшей мере 5 подобным преступлениям, которые совершили во Львове и области. Мужчины выманили у людей более 150 тысяч гривен. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.