Злоумышленники выманили у своих жертв более 150 тысяч гривен. Им грозит тюрьма.

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Мужчины выманивали деньги под видом медиков

К правоохранителям 21 мая за помощью обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что вечером к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, которые представились медиками.

Они сообщили, что ее внучка попала в ДТП и получила тяжелые травмы.

По словам мужчин, девушке нужно было как можно быстрее провести сложную операцию.

Для этого бабушка должна была дать им 19 тысяч гривен. Поверив злоумышленникам, пенсионерка отдала им деньги.

23 мая в полицию поступило еще одно подобное сообщение. 74-летняя женщина рассказала, что мошенники завладели ее деньгами в сумме 27 тысяч гривен.

По идентичным обстоятельствам мужчины выманили у пенсионерки деньги на операцию для ее дочери, которая также "попала" в ДТП.



Мошенники выманили более 150 тысяч гривен / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали злоумышленников

Правоохранители вечером 23 мая установили местонахождение злоумышленников. Мошенников задержали в одном из отелей недалеко от Львова, где они снимали номер.

Злоумышленниками оказались жители Харьковской области в возрасте 30 и 35 лет, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовные производства за мошенничество. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 3 лет за решеткой.

Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники были причастны к по меньшей мере 5 подобным преступлениям, которые совершили во Львове и области. Мужчины выманили у людей более 150 тысяч гривен. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.