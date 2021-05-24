На Львовщине мошенники под видом медиков выманивали у людей деньги на операции для родных: фото

На Львовщине правоохранители задержали мошенников-гастролеров. Злоумышленники под видом медиков выманивали у людей деньги на проведение неотложных операций для их близких родственников.
Злоумышленники выманили у своих жертв более 150 тысяч гривен. Им грозит тюрьма.
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Мужчины выманивали деньги под видом медиков
- К правоохранителям 21 мая за помощью обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что вечером к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, которые представились медиками.
- Они сообщили, что ее внучка попала в ДТП и получила тяжелые травмы.
- По словам мужчин, девушке нужно было как можно быстрее провести сложную операцию.
- Для этого бабушка должна была дать им 19 тысяч гривен. Поверив злоумышленникам, пенсионерка отдала им деньги.
- 23 мая в полицию поступило еще одно подобное сообщение. 74-летняя женщина рассказала, что мошенники завладели ее деньгами в сумме 27 тысяч гривен.
- По идентичным обстоятельствам мужчины выманили у пенсионерки деньги на операцию для ее дочери, которая также "попала" в ДТП.
Мошенники выманили более 150 тысяч гривен / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители задержали злоумышленников
Правоохранители вечером 23 мая установили местонахождение злоумышленников. Мошенников задержали в одном из отелей недалеко от Львова, где они снимали номер.
Злоумышленниками оказались жители Харьковской области в возрасте 30 и 35 лет, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Следователи открыли уголовные производства за мошенничество. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 3 лет за решеткой.
Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленники были причастны к по меньшей мере 5 подобным преступлениям, которые совершили во Львове и области. Мужчины выманили у людей более 150 тысяч гривен. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.