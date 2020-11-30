На Львовщине мужчина едва не до смерти избил знакомого: ему грозит 8 лет в тюрьме
В одном из сел Сколевского района Львовщины 27 ноября мужчина избил своего односельчанина деревянной палкой. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Мужчина избил своего односельчанина во время ссоры. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленник избил своего знакомого
- Между двумя жителями одного из сел Сколевского района 27 ноября около 23:30 возник конфликт.
- Во время ссоры 25-летний мужчина избил своего 27-летнего знакомого деревянной палкой.
- Медики отвезли пострадавшего в больницу.
- Согласно заключению экспертов, травмы, которые получил мужчина, относятся к тяжким телесным повреждениям.
Что грозит мужчине
Следователи 28 ноября сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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