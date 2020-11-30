В одном из сел Сколевского района Львовщины 27 ноября мужчина избил своего односельчанина деревянной палкой. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Мужчина избил своего односельчанина во время ссоры. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленник избил своего знакомого

Между двумя жителями одного из сел Сколевского района 27 ноября около 23:30 возник конфликт.

Во время ссоры 25-летний мужчина избил своего 27-летнего знакомого деревянной палкой.

Медики отвезли пострадавшего в больницу.

Согласно заключению экспертов, травмы, которые получил мужчина, относятся к тяжким телесным повреждениям.

Что грозит мужчине

Следователи 28 ноября сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.